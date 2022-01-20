В Україні з’явилась можливість перевірити розмір своєї пенсії та дату її виплати онлайн

Наразі українці можуть перевірити кількість років страхового стажу, розмір майбутньої пенсії та дату старту пенсійних виплат без відвідування Пенсійного фонду. Більше того, тепер навіть не потрібно виходити з дому, що дуже актуально з огляду на продовження коронавірусних обмежень.





Пенсійний фонд пропонує теперішнім та майбутнім пенсіонерам отримати всю інформацію в особистому кабінеті на офіційному сайті Пенсійного фонду України. Там можна отримати вичерпну інформацію про новий розмір пенсії, наприклад, після останнього перерахунку, а також дізнатися про врахований страховий стаж та безліч іншої інформації, яка стосується пенсійного забезпечення українських громадян.

В особистому кабінеті ви отримаєте доступ до наступної інформації:

з яких складових формується пенсійна виплата;

утримання із пенсії;

терміни, в які призначають пенсійні виплати;

дату та розмір останньої виплати;

дату отримання пенсії у майбутньому;

вибраний спосіб отримання пенсії, мається на увазі Укрпошта або банк;

назва банку та рахунок, на який надходить виплата.

Щоб потрапити до особистого кабінету на офіційному сайті Пенсійного фонду України, потрібно підтвердити особу за допомогою електронного підпису. Отримати її можна на сайті «Дія» або ж відвідавши банк. Також можна увійти в особистий кабінет за допомогою банківської картки BankID або за номером телефону, якщо ви надали паспортні дані оператору мобільного зв’язку.

Як бачите, Україна поступово, але впевнено відходить від бюрократії. Тепер більшість питань можна вирішити онлайн. Частина послуг доступна у програмі «Дія», решту можна отримати на офіційних сайтах тієї чи іншої організації. Це набагато зручніше, до того ж безпечно з огляду на стрімке поширення коронавірусної інфекції.

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