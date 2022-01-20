Відомий астролог прогнозує глобальні переміни чотирьом знакам зодіаку: названо точний період змін

Новий рік лише почався, а це означає, що час читати гороскопи, та планувати свій рік якнайкраще. Якщо слухати прогнози астрологів, які таки знають толк в зірках, то можна уникнути багатьох неприємностей. Як підловити удачу за хвіст, коли діяти, а коли краще затаїтися та перечекати, і до чого бути готовими?





Павло Глоба дав чіткий прогноз для чотирьох знаків. Їх чекають глобальні переміни, які триватимуть з січня по серпень. І ось, що треба знати.

Тельці

Зміни чекають на тих Тельців, яких щось не влаштовує у особистому житті. Ви нарешті матимете можливість розірвати стосунки з людьми, які вас обтяжують. Або навпаки вступити в міцний союз, поборовши нарешті всі свої страхи. Глоба запевняє, що Тельці відчують коли діяти. В цей момент вони розумітимуть, що так як було, більше тривати не може.

Близнюки

Представники цих знаків зараз мають одну вагому проблему. Вони сильно розсіюються на купу справ, і як результат непродуктивні в жодній сфері. Це їх дратує і демотивує. В цьому році ви зможете розставити пріоритети і нарешті почати рухатися до успіху. Головне не впустити цей момент.

Лев

Леви відчуватимуть, що стоять на місці. Що життя перестало грати всіма барвами і стало надто прісним. Зірки мають невелику підказку. Не концентруйтеся на особистому житті. Більш вдалим буде рішення сконцентруватися на роботі та саморозвитку. Позитивний результат не забариться.

Водолій

А ці знаки щасливчики. У 2022 році на них всюди буде чатувати успіх. Глоба рекомендує бути уважними до знаків долі, щоб не упустити доленосних рішень. Серед такого може бути цікаве знайомство, яке треба розвивати. Або перспективний проект, який спочатку не здаватиметься таким, але потім дасть чудові результати.

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