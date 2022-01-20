Надбавки перенесли з осені на весну, або кому вже у березні нарахують оновлену пенсію

На 2022 рік заплановано чимало пенсійних підвищень. Це анонсував й сам Президент України Володимир Зеленський і Міністерство соціальної політики на чолі з Мариною Лазебною. Зеленський запевнив, що за той період поки від керує країною, пенсії мають максимально наблизитися до європейських.





Ну такими, як в Європі вони точно не стануть, але додаткових 1000 чи 2000 грн. не завадить жодному з українських пенсіонерів. У січні вже перерахували виплати для кількох категорій громадян. Здебільшого це пільгові категорії: родичі загиблих в зоні АТО, а також особи з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.

Що ж стосується всіх інших громадян, то їм доплату обіцяли восени. Але інформація оновилася, і додаткових коштів можна чекати раніше, а якщо більш точно, то у березні.

В мережі опублікували точний графік підвищень, де фігурує березень

Виявляється, трішки більше грошей пенсіонери отримають вже у березні. Саме на перший місяць весни припаде індексація виплат, в результаті якої середні пенсії зростуть на 300-400 гривень.

Серед інших дат:

Квітень — перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Липень, жовтень та грудень — пенсії змінюватимуться, адже тричі зросте прожитковий мінімум. Разом з цим підвищиться й мінімальна зарплата. Жовтень — по 300 гривень отримає вікова категорія 70-75 років. Цю суму виплачуватимуть на постійній основі.

В результаті всіх цих перерахунків, пенсії в Україні дещо видозміняться. Соціальна допомога нарешті перевищить позначку у 2000 грн., середня пенсія буде не нижчою ніж 4 500 грн. Ті кому за 70 не отримуватимуть менше ніж 3000 грн., а власники максимальної виплати отримуватимуть більше 20 000 грн. щомісяця.

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