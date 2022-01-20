Прибавки перенесли с осени на весну, или кому уже в марте насчитают обновленную пенсию

На 2022 год запланировано множество пенсионных повышений. Это анонсировал и сам президент Украины Владимир Зеленский и Министерство социальной политики во главе с Мариной Лазебной. Зеленский заверил, что за тот период пока он руководит страной, пенсии должны максимально приблизиться к европейским.





Ну такими, как в Европе, они точно не станут, но дополнительных 1000 или 2000 грн. не помешают ни одному из украинских пенсионеров. В январе уже были перечислены выплаты для нескольких категорий граждан. В основном это льготные категории: родственники погибших в зоне АТО, а также лица с инвалидностью, полученные в результате ликвидации аварии на ЧАЭС.

Что касается всех остальных граждан, то им доплату обещали осенью. Но информация обновилась, и дополнительных средств можно ожидать раньше, а если точнее, то в марте.

В сети опубликовали точный график повышений, где фигурирует март

Оказывается, немного больше денег пенсионеры получат уже в марте. Именно на первый месяц весны придется индексация выплат, в результате которой средние пенсии возрастут на 300-400 гривен.

Среди других дат:

Апрель – перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Июль, октябрь и декабрь — пенсии будут меняться, ведь трижды вырастет прожиточный минимум. При этом повысится и минимальная зарплата. Октябрь – по 300 гривен получит возрастная категория 70-75 лет. Эта сумма будет выплачиваться на постоянной основе.

В результате всех этих перерасчетов пенсии в Украине несколько видоизменятся. Социальная помощь наконец превысит отметку в 2000 грн., средняя пенсия будет не ниже 4500 грн. Те кому за 70 не будут получать менее 3000 грн., а владельцы максимальной выплаты будут получать более 20 000 грн. ежемесячно.

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