Досчитали по 2000 грн.: кто скоро удивится своей новой пенсии?

С 1 января произошел перерасчет пенсий. Это только первый из нескольких запланированных в этом году. Планируется, что до конца 2022 года, средняя пенсия в Украине будет не менее 4500 грн, а минимальная выше 2000 грн.





Кое-кто в результате этих перерасчетов получит по несколько десятков гривен на свой счет, некоторые несколько сотен, а кому-то повезет больше, и им досчитают сразу пару тысяч до той пенсии, которую они сейчас получают. Кому сколько перепадет и у кого выплата вырастет сразу на 2000 грн?

Такую надбавку предусмотрели для потерявших близких в зоне АТО

Сейчас те семьи, которые потеряли кормильца в зоне АТО, получают пенсию в размере 6000 грн. Речь о нетрудоспособных лицах, то есть пожилых родителях, которые уже являются пенсионерами, а в АТО потеряли сына или дочь. Или речь о женщинах с несовершеннолетними детьми, папа которых погиб или пропал без вести на Востоке.

С января пенсия этих лиц вырастет почти на 2000 грн. Правда, если в семье два и более претендента на эту помощь, то она останется в старом размере, но будут получать ее все нетрудоспособные члены семьи. Сейчас в Украине это около 4000 человек.

Существенно повысили выплаты и для лиц с инвалидностью

В первую очередь надбавки почувствовали лица с инвалидностью, которую они получили в результате ликвидации аварии на ЧАЭС. Те, кто имеет первую группу инвалидности, будут получать почти на 4000 больше, и их пенсия будет составлять почти 14 000 грн.

Первая и вторая группы будут получать на несколько тысяч меньше, но минимальная выплата будет не ниже 9000 грн. Дальше на очереди не льготные категории, а обычные пенсионеры.

Осенью планируют пересмотреть размер средней выплаты, чтобы она была не менее 4500 грн. А также, не менее 3000 будут получать все, кому исполнилось от 70 до 75 лет, при наличии необходимого трудового стажа.

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