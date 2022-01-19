Шахраї крадуть гроші з карток через фейковий сайт ПриватБанку: як не потрапити в пастку

У мережі з’явився сайт, що повністю копіює дизайн офіційного сайту Приват24. Головна мета фейкового ресурсу – викрадення конфіденційної інформації про користувачів, особливо паролів для входу до справжнього інтернет-банкінгу.





Зазначимо, що фішинговий сайт зареєстрований не на домені-одноденці, а на вже існуючому сайті якоїсь тренінгової компанії зі США Growth Strategy Institute.

Головна сторінка компанії є доступною, але в одному з розділів розташувалася фішингова копія Приват24. Ймовірно, хакери зламали сторінку або адміністратор сервісу теж у долі. У будь-якому разі шахраї й досі викрадають паролі українців.

Як працює схема

Сайт відкривається за посиланням “www.growthstrategyinstitute.com/privat24.ua”. Ймовірно, жертвами стають клієнти торгових майданчиків, яким скидають посилання на оплату в месенджерах або розміщують на сторінках фейкових інтернет-магазинів.

Посилання може бути повним або скороченим. При переході користувач бачить головну сторінку входу Приват24.

Крім адреси у верхньому рядку, на сторінці немає нічого підозрілого. Від користувача, як завжди, просять ввести номер телефону для ідентифікації. Після введення номера, система відтворює обробку запиту. Потім просять ввести пароль.

Якщо це зробити, шахраї отримають всю інформацію, щоб замовити заміну сім-карти та отримати одноразові паролі для входу в особистий кабінет.

Щоб не стати жертвою шахраїв, не переходьте на сумнівні посилання. Використовуйте лише офіційний мобільний додаток або сайт Приват24. Завжди звертайте увагу на адресний рядок. Також можна зареєструвати номер телефону за паспортом, щоб зловмисники не могли замовити перевипустити сім-карту.

Як бачите зараз стати жертвою обману дуже легко. Навіть обережний користувач може не звернути увагу на адресний рядок та внести дані. Найкращий варіант – користуватися програмою Приват24 на смартфоні, встановленим з офіційного сайту.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿