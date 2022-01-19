Древнюю «соцсеть» нашли в Африке, она процветала более 50 000 лет назад: фото

Жители Африки пользовались средством коммуникации, которое теперь можно назвать самой старой социальной сетью. По всему континенту были найдены бусины из скорлупы яиц страуса.





Исследование немецких ученых подтверждает, что древняя система связи служила средством общения людей, которые жили на расстоянии. Она базировалась на обмене и торговле бусами.

Прежде чем сделать такие выводы, ученые изучили более 1500 похожих бусин, которые нашли по всей африканскому континенту. Всего было найдено 30 таких мест на востоке и юге Африки.

Ученые сделали заключение, что люди, которые делали такие бусы, могли делиться символическими сообщениями друг с другом и укреплять союзы. Автор исследования Дженнифер Миллер сравнивает бусины с «хлебными крошками», которые приведут к чему-то большему.

При изучении бусин специалисты сделали заключение, что между собой у них много общего: диаметр, толщина скорлупы, диаметр отверстий. Тем не менее эти предметы были найдены на огромном расстоянии. Это позволяет говорить о «социальной сети», которая растянулась на тысячи километров и соединяла людей в отдаленных регионах.

В то же время археолог Мишель Лэнгли из Университета Гриффита в Квинсленде (Австралия, утверждает, что найденные украшения позволяют узнать больше о человеке, который их носил. Бусины указывают на взаимодействия между людьми и рассказывают, какие общины чаще общались между собой.

Также известно, что такая «социальная сеть» существовала недолго. Примерно 30 000 лет назад бусины перестали носить. Они исчезли из Южных регионов Африки, но сохранились на востоке. Ученые считают, что дело в изменениях климата, которые затронули весь мир и прекратили существование «социальных сетей».

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