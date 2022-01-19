Стародавню «соцмережу» знайшли в Африці, вона процвітала понад 50 000 років тому

Жителі Африки користувалися засобом комунікації, який тепер можна назвати найстарішою соціальною мережею. По всьому континенту було знайдено намистини зі шкаралупи яєць страуса.





Дослідження німецьких учених підтверджує, що давня система зв’язку служила засобом спілкування людей, які жили на відстані. Вона базувалася на обміні та торгівлі намистами.

Перш ніж зробити такі висновки, вчені вивчили понад 1500 схожих намистин, які знайшли по всьому африканському континенту. Усього було знайдено 30 таких місць на сході та півдні Африки.

Вчені зробили висновок, що люди, які робили такі намисто, могли ділитися символічними повідомленнями один з одним та зміцнювати союзи. Автор дослідження Дженніфер Міллер порівнює намистини з «хлібними крихтами», які призведуть до чогось більшого.

При вивченні намистин фахівці зробили висновок, що між собою у них багато спільного: діаметр, товщина шкаралупи, діаметр отворів. Тим не менш, ці предмети були знайдені на великій відстані. Це дозволяє говорити про «соціальну мережу», яка розтягнулася на тисячі кілометрів і поєднувала людей у ​​віддалених регіонах.

У той же час археолог Мішель Ленглі з Університету Гріффіта в Квінсленді (Австралія, стверджує, що знайдені прикраси дозволяють дізнатися більше про людину, яка їх носила. Намистини вказують на взаємодії між людьми і розповідають, які громади частіше спілкувалися між собою.

Також відомо, що така “соціальна мережа” існувала недовго. Приблизно 30 000 років тому намистини перестали носити. Вони зникли з Південних регіонів Африки, але збереглися Сході. Вчені вважають, що справа у змінах клімату, які торкнулися всього світу і припинили існування «соціальних мереж».

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