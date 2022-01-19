Лікарі розкритикували улюблений сніданок дітей і дорослих: ця їжа швидко псує здоров’я

Є певний відсоток людей, які не снідають. Вип’ють кави, або склянку води, а перший прийом їжі в них вже ближче до обіду. Але таких небагато.





Зрештою, більшість дорослих та дітей снідають, як мінімум бутербродами з маслом і сиром або ковбасою. І це виявляється — велика проблема.

Дієтологи та фахівці з здорового харчування запевняють, такі бутерброди — це найгірше, що можна приготувати дітям на сніданок. Та й дорослим часто їх їсти не варто.

Вся справа в масл і і твердому сир і

Як зауважив, лікар та кандидат медичних наук Сергій В’ялов, вершкове масло — це суцільний холестерин. Воно має у складі тригліцериди, а ще багато калорій. Це бомба сповільненої дії, яка вражає серце, судини, а ще підшлункову залозу. Їсти масло в складі каші, чи круп — це не так шкідливо, як їсти його у чистому вигляді з хлібом.

Так само й твердий сир. По-перше, якщо ви вважаєте, що це корисний продукт, то ви помиляєтесь, адже дійсно якісний та натуральний сир коштує досить дорого. І то, ним рекомендують не зловживати. А ці всі “сирні продукти” якими переповнені супермаркети, й зовсім нічого спільного з якісною молочкою не мають.

Як зауважують дієтологи, велика кількість бутербродів, та й навіть невелика, але зранку на голодний шлунок, нищівно впливає на печінку та підшлункову залозу. А якщо так сталося, що поїдання бутербродів з маслом та сиром супроводжується алкогольними напоями, то й зовсім може розвинутися панкреатит. Все через великий викид жовчі в підшлункову, у зв’язку з чим вона починає виробляти більшу кількість ферментів та переварювати сама себе.

Повністю відмовлятися від таких бутербродів не треба, але точно небажано вживати їх щоранку на сніданок, або протягом кожного дня у вигляді перекусів.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿