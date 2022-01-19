Украинцев предупреждают о новых штрафах в 8 500 гривен: кого и за что будут наказывать

Согласно действующему законодательству, каждый покупатель имеет право выбирать способ расчета на свое усмотрение. То есть, если вам откажут в расчете банковской картой, можно жаловаться на ограничение прав потребителей.





Если недовольный покупатель подаст жалобу на невозможность рассчитаться картой в магазине, кафе или другом месте, то бизнесменов оштрафуют.

Как сообщается, в Государственной продовольственной потребительской службе, покупатель имеет право выбирать способ расчета за предоставленный товар или услугу. Если же ему откажут в приеме оплаты безналичным способом, то это будет прямое нарушение прав потребителя, а значит, бизнесмен понесет наказание в соответствии с ЗУ «О защите прав потребителей».

Это правило не распространяется на небольшие населенные пункты. Речь идет о селах и городах с населением до 25 тысяч гривен. Предпринимателей с маленьких населенных пунктов наказывать не будут. А вот в более крупных городах бизнесмены обязаны обеспечить украинцам право выбора способа оплаты. В противном случае их ожидает штраф. От 34 гривен для лиц, которые совершают расчетные операции до 8 500 гривен для субъектов хозяйствования.

То есть теперь любой украинец может пожаловаться на невозможность оплатить покупки или услуги безналичным способом. А это значит, что предпринимателям придется устанавливать терминалы, чтобы покупатели могли расплачиваться картой или готовится к штрафам.

Напомним, что с 1 января покупателям все чаще отказывают в оплате безналичным способом. Дело в том, что с первого дня 2022 года предпринимателей всех групп обязали установить РРО. Бизнесмены, которые не установили кассовые аппараты, боятся, что налоговая узнает о незарегистрированных операциях и оштрафует. Именно потому они предпочитают получать деньги наличкой.

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