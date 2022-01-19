Українців попереджають про нові штрафи у 8 500 гривень: кого і за що каратимуть

Відповідно до чинного законодавства, кожен покупець має право вибирати спосіб розрахунку на власний розсуд. Тобто, якщо вам відмовлять у розрахунку банківською карткою, можна скаржитися на обмеження прав споживачів.





Якщо невдоволений покупець подасть скаргу на неможливість розрахуватися карткою у магазині, кафе чи іншому місці, то бізнесменів оштрафують.

Як повідомляється, у Державній продовольчій споживчій службі, покупець має право обирати спосіб розрахунку за наданий товар чи послугу. Якщо ж йому відмовлять у прийомі оплати безготівковим способом, це буде пряме порушення прав споживача, а значить, бізнесмена покарають відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів».

Це правило не поширюється на маленькі населені пункти. Йдеться про села та міста з населенням до 25 тисяч гривень. Підприємців з маленьких населених пунктів не каратимуть. А ось у великих містах бізнесмени зобов’язані забезпечити українцям право вибору способу оплати. Інакше на них чекає штраф. Суми штрафу від 34 гривень для осіб, які здійснюють розрахункові операції до 8500 гривень для суб’єктів господарювання.

Тобто тепер будь-який українець може поскаржитися на неможливість сплатити покупки чи послуги у безготівковий спосіб. А це означає, що підприємцям доведеться встановлювати термінали, щоб покупці могли розплачуватися карткою чи готуватись до штрафів.

Нагадаємо, що з 1 січня покупцям все частіше відмовляють в оплаті у безготівковий спосіб. Справа з того, що з першого дня 2022 року підприємців усіх груп зобов’язали встановити РРО. Бізнесмени, які не встановили касові апарати, бояться, що податкова дізнається про незареєстровані операції та оштрафує. Саме тому вони вважають за краще отримувати гроші готівкою.

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