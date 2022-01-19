За газ буде дві платіжки, а за прострочення доведеться платити за подвійним тарифом

Згідно з чинним законодавством України, постачальники газу мають право додати деяким українцям ще один показник у платіжки.





Постачальники газу в Україні можуть вимагати від споживачів абонентської плати за опалення, крім основного тарифу.

Така інформація стала відома із законів «Про комерційний облік комунальних послуг» та ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».

Раніше таке правило поширювалося лише на Київ. Але вже у січні платіжки почали отримувати мешканці інших міст України, наприклад, Тернополя.

У держраді Тернополя пояснюється, що гроші з цієї абонплати будуть використані на обслуговування лічильників та тепломереж.

Нову суму абонентської плати розраховуватимуть за спеціальною формулою, яку запровадили у Кабінеті Міністрів України. Формула складається з п’яти складових 2*ПМ*2,58*0,15*К:

ПМ – прожитковий мінімум.

2,58 – середня кількість людей у ​​сім’ї. Має на увазі кількість прописаних осіб у домогосподарстві.

0,15 – середня витрата сім’ї на житлово-комунальні послуги від загального доходу сім’ї.

К – спеціальний коефіцієнт (для води та опалення 0,019, для сміття – 0,009).

Виходить, що сума абонентської плати постійно збільшуватиметься на підставі зміни прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що вже з 1 травня в Україні суттєво зміняться тарифи на газ. До закінчення опалювального сезону ціни на газ зафіксовані. Наразі невідомо, скільки доведеться платити за блакитне паливо з травня. Ціна повністю залежить від ситуації на європейських біржових ринках. Є надія, що ціна на блакитне паливо впаде, оскільки знизиться попит на газ через підвищення температури повітря. Але це не єдиний фактор, тому спрогнозувати вартість газу з травня 2022 року неможливо.

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