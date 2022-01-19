За газ будет две платежки, а за просрочку придется платить по двойному тарифу
Согласно действующему законодательству Украины, поставщики газа имеют право добавить некоторым украинцам еще один показатель в платежки.
Поставщики газа в Украине могут требовать от потребителей абонентскую плату за отопление, помимо основного тарифа.
Такая информация стала известна из законов «О коммерческом учете коммунальных услуг» и ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах».
Раньше такое правило распространялось только на Киев. Но уже в январе платежки начали получать жители других городов Украины, к примеру, Тернополя.
В госсовете Тернополя объясняется, что деньги с этой абонплаты будут использованы на обслуживание счетчиков и теплосетей.
Новую сумму абонентской платы будут рассчитывать по специальной формуле, которую внедрили в Кабинете министров Украины. Формула состоит из пяти составляющих 2*ПМ*2,58*0,15*К:
ПМ – прожиточный минимум.
2,58 – среднее число людей в семьи. Имеет в виду количество прописанных человек в домохозяйстве.
0,15 – средний расход семьи на жилищно-коммунальные услуги от общего дохода семьи.
К – специальный коэффициент (для воды и отопления 0,019, для мусора – 0,009).
Получается, что сумма абонентской платы будет постоянно увеличиваться на основании изменения прожиточного минимума.
Напомним, что уже с 1 мая в Украине существенно изменятся тарифы на газ. До окончания отопительного сезона цены на газ зафиксированные. Сейчас неизвестно, сколько придется платить за голубое топливо с мая. Цена полностью зависит от ситуации на европейских биржевых рынках. Есть надежда, что цена на голубое топливо упадет, поскольку снизиться спрос на газ в связи с повышением температуры воздуха. Но это не единственный фактор, а потому спрогнозировать стоимость газа с мая 2022 года невозможно.