У популярних банках України розповіли, як отримати відстрочку за кредитами

На час військового стану Нацбанк України просить банки не нараховувати штрафи та пеню за несплату кредитів, які прострочені протягом дії військового стану та 30 днів після нього, якщо оплата пов’язана безпосередньо з нападом Росії.





Розповідаємо, які умови кредитних канікул у ПриватБанку, Ощадбанку та Монобанку.

Що таке кредитні канікули

У Національному банку України пояснюють, що кредитні канікули це лише відстрочка платежів, а не повне списання. Така пауза може стосуватися як основної суми боргу, так і відсотків.

Кредитні канікули не зменшують суми боргу. Більше того, кожна фінансова установа пропонує свої варіанти відстрочення чи нарахування відсотків.

Як отримати кредитні канікули

Зазвичай клієнт має звернутися до фінансової установи для обговорення умов. Але за умов війни українські банки автоматично продовжили таку можливість для всіх своїх клієнтів.

ПриватБанк

ПриватБанк запроваджує кредитні канікули до 1 червня 2022 року. Звертатися до банку не потрібно, оскільки установа пропонує таку можливість усім клієнтам. Виняток, ті люди, які мали прострочення понад 90 днів. Щодо покупок в “Оплата частинами” або “Миттєва розстрочка”, то не варто хвилюватися, платежі поки не обов’язкові.

Ощадбанк

У цьому банку послуга доступна представникам мікро-, малого та середнього бізнесу. Відстрочка діятиме до 31 травня. На час кредитних канікул відстрочені виплати за тілом кредиту та відсотками.

Monobank

У цьому банку продовжили пільговий період за кредитами на місяць та скасували обов’язковий платіж.

Також у Монобанку не нараховують заборгованість за прострочені платежі та не нараховує штрафи чи підвищені відсотки за неоплачений борг.

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