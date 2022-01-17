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Lidl собирается открываться в Украине: чем сеть угрожает местным сетям

17.01.2022
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Lidl

Последние несколько лет Украина все больше интересует западных инвесторов. Чем вызван рост внимания западных гигантов и что они могут предложить украинцам?


Причин, по которым наша страна давно привлекает внимание инвесторов, сразу несколько. Это географически выгодно размещенная и большая территория с большой численностью населения, все еще низкий уровень конкуренции.

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Но до последнего времени риски размещения и вкладывания капиталов в нашей стране превышали все ее преимущества. Слишком высокий уровень коррупции, несовершенное законодательство, низкий уровень защиты имущества отпугивали крупных игроков и заставляли их искать альтернативные рынки. Последние несколько лет ситуация значительно улучшается, а прогнозы обретают положительные характеристики. Поэтому многие корпорации уже начали свой выход на украинский рынок.

Одной из первых станет сеть немецких супермаркетов Lidl. В Европе эта сеть широко известна и пользуется большой популярностью, в первую очередь из-за хорошего качества товаров по довольно демократичным ценам. Многие ожидают, что конкуренции с Lidl не выдержат многие национальные сети.

Чем же так примечательны супермаркеты Lidl:

  • Магазины площадью 2 тыс. м²;
  • Собственные пекарни;
  • Отсутствие корзин, покупателям предлагают пользоваться удобными тележками;
  • Невысокий уровень цен;
  • Товары в оригинальной упаковке;
  • Удобное размещение ценников;
  • «Специальные предложения» – товары по акционным ценам с ограничением по количеству или срокам реализации;
  • Средства гигиены только собственных брендов с отличным качеством и в узком ассортименте;
  • Реализация мясных продуктов отдельно по категориям (белое и красное мясо);
  • Только холодильные шкафы, без витрин открытого типа.

Интересно, что уже скоро планируется открытие первого магазина, и будет он расположен не в Киеве. По некоторым данным первый маркет сети планируют открыть в Ивано-Франковске.

 

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17.01.2022
1 хвилина на прочитання

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