Розыгрыш денежных призов от EVA оказался фейком: как не стать жертвой обмана

Мошенники нашли новый способ украсть деньги с банковских карт украинцев. На этот раз они рассылают сообщения от имени популярной сети магазинов EVA, который занимается продажей бытовой химии и косметики. В сообщениях рассказывается, что компания проводит розыгрыш призов и денежных вознаграждений.





Если перейти по ссылке из сообщения, пользователь попадет на сайт, где ему предложат пройти простой опрос. После нескольких ответов появится сообщение с суммой выигрыша. Затем предложат ввести данные карты, включно со сроком действия и CVV-кодом, для выплаты вознаграждения. Если ввести эту информацию, с карты пропадут все деньги.

Мошенники постарались над созданием фейкового сайта EVA. С помощью рассылки они распространят информацию о розыгрыше ценных призов и денег. На своей странице в фейсбуке официальная пресс-служба компании EVA предупреждает украинцев не вестись на подобные рассылки.

Отмечается, что представители EVA уже подали заявление в полицию. Добавляется, что доверять информации о разного рода розыгрышах можно только в том случае, когда о них сообщают в официальных источниках.

Также часто мошенники подделывают сайты популярных компаний. По дизайну они идентичные, поэтому стоит обращать внимание на домен. Если говорить о EVA, домен исключительно eva.ua. Если при входе на сайте указано другое имя, вероятно, сайт фейковый.

С помощью таких сайтов злоумышленники получают деньги украинцев. К примеру, человек заказывает товар и указывает на подставном сайте данные своей карты. Мошенники получают к ним доступ и выводят деньги.