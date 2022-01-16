В Україні суттєво подорожчає вода: названі нові тарифи

В Україні з 1 січня подорожчали послуги з водопостачання. Майже півсотні водоканалів повідомили про зростання тарифів. Таке рішення ухвалила профільна комісія. Головна причина – збільшення витрат на електрику, ремонти та зарплати. У ряді випадків ціна зросте на 5 гривень на кожному кубометрі води.





На офіційному сайті Нацкомісії з питанням енергетики та комунальних послуг опубліковано ухвалу. У ньому міститься інформація про нові тарифи. Наприклад, Київводоканал підвищить тариф на 5 гривень до 30,38 гривень за кожен кубометр. У Тернопільводоканалі вартість кубометра води зросте майже на 7 гривень та становитиме 36,696 гривень за кубометр. Найменше вода подорожчає для клієнтів Полтававодоканалу, ціна зросте на гривню та становитиме 33,768 гривні за кубометр.

Нагадаємо, що, крім води, з 1 січня також подорожчає вартість послуг із транспортування газу. Вартість зросте через подорожчання енергоресурсів для комунальних підприємств. Загалом по Україні ціна зміниться не суттєво. Хоча в сукупності всі ці незначні підвищення цін завдадуть серйозного удару по кишенях українців.

І це ще ціни на блакитне паливо зафіксовано до закінчення опалювального сезону. А що буде з травня 2022 навіть складно уявити. Можливо, кубометр газу коштуватиме 30 гривень, як зараз у Європі. Якщо держава не втрутиться, а це навряд, оскільки влада вже пообіцяла МВФ запровадити ринкові ціни на комунальні послуги в обмін на черговий транш. Українцям лише залишається сподівається на зниження вартості газу в усьому світі. Інакше борги за комуналку досягнуть небувалих раніше значень.