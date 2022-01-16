Розіграш грошових призів від EVA виявився фейком: як не стати жертвою обману

Шахраї знайшли новий спосіб вкрасти гроші з банківських карток українців. Цього разу вони розсилають повідомлення від імені популярної мережі магазинів EVA, що займається продажем побутової хімії та косметики. У повідомленнях повідомляється, що компанія проводить розіграш призів та грошових винагород.





Якщо перейти за посиланням з повідомлення, користувач потрапить на сайт, де йому запропонують пройти просте опитування. Після кількох відповідей з’явиться повідомлення із сумою виграшу. Потім запропонують ввести дані картки, включаючи термін дії та CVV-код, для виплати винагороди. Якщо ввести цю інформацію, з картки пропадуть усі гроші.

Шахраї постаралися над створенням фейкового сайту EVA. За допомогою розсилки вони поширять інформацію про розіграш цінних призів та грошей. На своїй сторінці у фейсбуці офіційна прес-служба компанії EVA попереджає українців не вестись на подібні розсилки.

Зазначається, що представники EVA вже подали заяву до поліції. Додається, що довіряти інформації про різні розіграші можна тільки в тому випадку, коли про них повідомляють в офіційних джерелах.

Також часто шахраї підробляють сайти популярних компаній. За дизайном вони ідентичні, тому варто звернути увагу на домен. Якщо казати про EVA, домен виключно eva.ua. Якщо при вході на сайт вказано інше ім’я, ймовірно, фейковий сайт.

За допомогою таких сайтів зловмисники одержують гроші українців. Наприклад, людина замовляє товар і вказує на підставному сайті дані своєї картки. Шахраї отримують до них доступ та виводять гроші.