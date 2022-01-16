«Омикрон» атакует: как сходить в магазин и не заболеть

Учитывая опасность нового штамма коронавируса «омикрон», рекомендуется заранее воспользоваться интернет-сервисом, чтобы сформировать заказ и забрать его как можно быстрее. Если это невозможно, лучше заранее составить список покупок, чтобы как можно меньше времени потратить на поход по торговому залу.





Экипировка

Важно позаботиться о наличии защиты. Обязательно нужна маска и пакет для утилизации. После выхода из магазина осторожно снимите маску и поместите ее в пакет. Если вы проведете в магазине более 2 часов, не забудьте о запасной маске.

Не менее важный элемент экипировки – перчатки, поскольку в магазине придется трогать двери, поручни и прилавки. Также желательно носить очки, чтобы исключить попадание капелек слюны в глаза. Оплачивать товар на кассе лучше бесконтактным способом.

После прихода домой снимите перчатки, и обработайте руки антисептиком. После снимите маску, очки и уличную одежду, затем вымойте руки и лицо.

Какие продукты покупать

Выбирайте продукты в заводской упаковке. Перед тем, как ставить их в холодильник, протрите упаковку антисептиком или ополосните мыльным раствором. Помните, что тряпки или полотенца, которыми вы протирали упаковки, необходимо сразу отправить в стирку или выбросить. Откажитесь от развесной продукции, так как она может быть зараженной, ведь неизвестно, кто до вас контактировал с продуктом.

Как вести себя в магазине

В магазине соблюдайте дистанцию, минимум метр, а лучше полтора-два. Если на кассе на вас напирают люди, вежливо попросите их отойти. Или заранее поставьте тележку с продуктами позади себя, таким образом люди с очереди не вылезут вам на спину.

Как видите, все довольно просто, но безопасность превыше всего. Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации специалистов, чтобы защитить себя и близких. Несмотря на то что вакцинация защищает от тяжелых последствий, лучше вовсе не допускать заражения.