«Омікрон» атакує: як сходити в магазин і не захворіти

Враховуючи небезпеку нового штаму коронавірусу «омікрон», рекомендується заздалегідь скористатися інтернет-сервісом, щоб сформувати замовлення та забрати його якнайшвидше. Якщо це неможливо, краще заздалегідь скласти список покупок, щоб якнайменше часу витратити на похід по торговому залу.





Екіпірування

Важливо подбати про захист. Обов’язково потрібна маска та пакет для утилізації. Після виходу з магазину обережно зніміть маску та помістіть її в пакет. Якщо ви проведете в магазині більше 2 годин, не забудьте про запасну маску.

Не менш важливий елемент екіпірування – рукавички, оскільки в магазині доведеться чіпати двері, поручні та прилавки. Також бажано носити окуляри, щоб унеможливити попадання краплинок слини в очі. Оплачувати товар на касі краще безконтактним способом.

Після приходу додому зніміть рукавички і обробіть руки антисептиком. Після цього зніміть маску, окуляри та вуличний одяг, потім вимийте руки та обличчя.

Які продукти купувати

Вибирайте продукти у заводській упаковці. Перед тим, як ставити їх у холодильник, протріть упаковку антисептиком або промийте мильним розчином. Пам’ятайте, що ганчірки або рушники, якими ви протирали упаковки, необхідно одразу відправити у прання або викинути. Відмовтеся від розважної продукції, оскільки вона може бути зараженою, адже невідомо, хто до вас контактував із продуктом.

Як поводитися в магазині

У магазині дотримуйтесь дистанції, мінімум метр, а краще півтора-два. Якщо на касі вас напирають люди, ввічливо попросіть їх відійти. Або заздалегідь поставте візок із продуктами позаду себе, таким чином люди з черги не вилізуть вам на спину.

Як бачите, все досить просто, але безпека над усе. Будьте обережні, дотримуйтесь рекомендацій фахівців, щоб захистити себе та близьких. Незважаючи на те, що вакцинація захищає від важких наслідків, краще зовсім не допускати зараження.