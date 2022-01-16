Может ли цена на продукты питания снизиться: сколько будут стоить яйца и подсолнечное масло

В 2021 году наблюдался значительный рост цен некоторые продукты питания. Производители объясняют это повышением стоимости газа. Кому в этом году будут предоставлены льготы, и цена на какие продукты может даже незначительно снизится?





В первую очередь стабилизацию цены уже в январе покупатели могут наблюдать на подсолнечное масло. Производителям уже предоставили льготы, поэтому стоимость может даже немного снизится, но падения больше чем на 5% ожидать не стоит.

Предусмотрена льготная цена на газ и для компаний, которые поставляют яйца, но снижение стоимости продукта будет скорее сезонным. Традиционно после праздников потребители меньше покупают яиц и поэтому они приблизительно на 10% дешевеют.

Производителям сахарам льготная цена на газ не предусмотрена. Это связано с тем, что производство продукта большинством компаний уже закончено, все запасы сырья переработаны, и производители будут реализовывать уже готовый продукт. Поэтому цена на сахар останется на том же уровне.

Речь в первую очередь шла именно об этой тройке продуктов питания, так как именно на них цены в 2021 году поднялись больше всего. Официально цена на сахар выросла больше чем на 61%, яйца на 47%, а на подсолнечное масло более чем на 57%. Интересно, что именно масло стало в Украине стоит дороже, чем во многих европейских странах. Например, в соседних Польше и Румынии этот продукт питания на 30% дешевле, чем в Украине.

Также в прошлом году отметили существенный рост цен на хлеб, почти на 16% и на мясо, почти на 10%. При этом для хлебобулочных изделий это еще не рекорд. Государство начинает экспорт муки из Турции. Это вызовет подорожание еще на 25%, а производители предупреждают, что качество хлеба из турецкого сырья будет ниже. Об этом заявили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности “Укрхлебпром”.