Все мы родом из космоса: как теория панспермии объясняет жизнь

Одна из теорий происхождения человечества гласит, что жизнь зародилась не на Земле, а случайно попала на нашу планету с другого объекта. Мы разбирались, насколько это реально и есть ли доказательства.





Допустим, что марсоход НАСА Персеверанс обнаружит на Красной планете жизнь. Что изменится для нас? Ученые не один год пытаются найти доказательства панспермии.

Что такое панспермия

Панспермия – одна из теорий межпланетного переноса жизни. Эта версия достаточно странная и ее часто ставят под сомнение. Согласно панспермии, микроскопические формы жизни могут перемещаться меж планетами, что приводит к развитию жизни. Если верить этой теории, то все мы, то есть люли, имеем инопланетное происхождение. Считается, что микроорганизмы могли попасть на Землю с астероидами и кометами.

Как проверяли теорию

Один из способов доказать или опровергнуть эту теорию – эксперимент на МКС. В ходе исследования ученые пытались выяснить, смогут ли выжить бактерия в условиях открытого космоса. В 2018 году японские ученые обнаружили, что высоте 12 км над землей, где мощная радиация, могут выживать деинококки.

Образцы бактерий поместили на специальные панели экспериментального модуля «Кибо» и поддали воздействию космической среды. Исследование на МКС доказало, что эти микроорганизмы легко могут пережить перелет в несколько месяцев с Земли на Марс и не погибнуть еще несколько лет.

Внеземные животные

На нашей планете живут очень странные животные, поэтому ученые полагают, что они попали к нам с другой планеты. Например, тихоходки – миниатюрные беспозвоночные создания легко переносят экстремально высокие и низкие температуры, не боятся радиации и могут восстановиться после 10 дней в открытом космосе.

Что в итоге

Панспермия – не считается главной теорией происхождения жизни на Земле, но она имеет право на существование. И хотя ученые считают, что путешествия между планетами требует слишком много времени, поэтому лучше верить более простой версии – жизнь развивалась на Земле. Но как это произошло – пока неизвестно, а потому игнорировать теорию панспермии нельзя.