Катування на благо, або навіщо підковують коней

Люди приручили коней понад 2500 років тому. Метод підковування виник лише через 300 років. Тоді копита коня «обували» у тканину, рослини та шкіру, але такі підкови не відрізнялися надійністю та могли завдавати біль тварині. Металеві підкови з’явилися лише 1500 років тому. Але навіщо вони тваринам і чому дикі коні добре обходяться без такої процедури.





Спосіб життя

Життя дикого та домашнього коня має масу відмінностей. Приручені тварини багато працюють, причому перевезення людей – це теж робота, причому досить важка. Підвищене навантаження призводить до стирання рогового шару.

Більше того, домашні коні можуть довго стояти в стійлі, а потім працювати без відпочинку. У результаті роговий шар не встигає відновлюватись. Щодо диких коней вони постійно рухаються, але навантаження добре розподіляється.

Вплив ґрунту

Сильно впливає на коня грунт, яким він пересувається. Тверді поверхні не призначені для коней, навіть ґрунтова дорога занадто тверда, не говорячи про асфальт або бруківку. Постійний контакт із твердим ґрунтом призводить до того, що роговий шар стирається.

Що буде, якщо роговий шар сильно зітреться

Зазвичай домашніх коней непогано доглядають, але копита все одно сильно страждають. Саме тому господарі надягають на ноги підкови. Вони фіксуються спеціальними цвяхами. Періодично підкови змінюються, щоб не постраждали кінцівки.

Якщо цього не робити, у тварини розпочнуться проблеми з ногами. Пошкоджене копито спричинить біль. Коню буде складно ходити, він почне шкутильгати. Далі будуть проблеми з суглобами і хребтом. Єдиний спосіб захистити тварину – вчасно її підкувати.

Звісно, ​​технології постійно розвиваються. Тепер для коней створили пластикове «взуття». Це набагато зручніше для самої тварини. Для надягання не потрібно використовувати спеціальні інструменти.