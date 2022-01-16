Всі ми родом із космосу: як теорія панспермії пояснює життя

Одна з теорій походження людства свідчить, що життя зародилося не на Землі, а випадково потрапило на нашу планету з іншого об’єкта. Ми розбиралися, наскільки це реально і чи є докази.





Допустимо, що марсохід НАСА Персеверанс виявить на Червоній планеті життя. Що зміниться для нас? Вчені не один рік намагаються знайти докази панспермії.

Що таке панспермія

Панспермія – одна з теорій міжпланетного перенесення життя. Ця версія досить дивна і часто її ставлять під сумнів. Згідно з панспермією, мікроскопічні форми життя можуть переміщатися між планетами, що призводить до розвитку життя. Якщо вірити цій теорії, то ми, тобто люди, маємо інопланетне походження. Вважається, що мікроорганізми могли потрапити на Землю з астероїдами та кометами.

Як перевіряли теорію

Один із способів довести чи спростувати цю теорію – експеримент на МКС. У ході дослідження вчені намагалися з’ясувати, чи зможуть вижити бактерії за умов відкритого космосу. У 2018 році японські вчені виявили, що висотою 12 км над землею, де потужна радіація, можуть виживати деінококи.

Зразки бактерій помістили на спеціальні панелі експериментального модуля Кібо і піддали впливу космічного середовища. Дослідження на МКС довело, що ці мікроорганізми легко можуть пережити переліт у кілька місяців із Землі на Марс і не загинути ще кілька років.

Позаземні тварини

На нашій планеті живуть дуже дивні тварини, тому вчені вважають, що вони потрапили до нас з іншої планети. Наприклад, тихохідки – мініатюрні безхребетні створіння легко переносять екстремально високі та низькі температури, не бояться радіації та можуть відновитись після 10 днів у відкритому космосі.

Що в результаті

Панспермія – не вважається головною теорією походження життя Землі, але вона має право існування. І хоча вчені вважають, що подорожі між планетами потребує занадто багато часу, тому краще вірити простішій версії – життя розвивалося на Землі. Але як це сталося – поки що невідомо, а тому ігнорувати теорію панспермії не можна.