Українець отримав штраф за обмін російських електронних грошей

З 2020 року підприємець з Харкова без спеціальної ліцензії надавав послуги із введення/виведення електронних грошей з російських платіжних систем QIWI, ЯндексДеньги, WebMoney. За свої послуги він отримував винагороду у вигляді комісії.





Для реалізації він розробив сайт, де розміщував інформацію про курс обміну та резерви. Його послугами активно користувалися інтернет-підприємці та фрілансери, які нелегально працюють з громадянами Російської Федерації та отримують винагороду або оплачують їхні послуги. На сьогоднішній день законних можливостей для роботи з електронними грошима немає, тому попит на подібні послуги стабільно високий.

Щоб оминути закон, підприємець впровадив на сайті систему еквайрингу. Тобто він отримував гроші на українську картку, а електронні гаманці були зареєстровані на номер російського оператора зв’язку.

Правоохоронці провели кілька поповнень гаманців російських електронних грошей. Ця інформація долучена до доказової бази. За підсумками у підприємця провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку та кілька смартфонів, а також картку ПриватБанку та 1 картку російського Сберрбанка, а також стартові пакети українських операторів, блокноти із записами про операції та готівку – 32,3 тисячі гривень, 879 доларів. , 135 євро та 750 російських рублів.

Харків’янина звинуватили за ч.1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожував штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але оскільки він сам визнав провину та вперше порушив закон, то суд присудив штраф у розмірі 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 38,250 гривень плюс витрати на експертизи.