Стало відомо, хто з українців не отримає доплат за жодних умов

Експерти вже відверто заявляють, що у світі криза і в Україні в першу чергу. Незрозумілою є економічна ситуація, чимало питань залишаються відкритими. Наприклад, що буде з тарифами на комунальні послуги, яким буде долар, чи витримає українська економіка натиск з боку Росії, якщо та все ж вирішить розгортати повномасштабну війну.





Все передбачити неможливо, і поки дехто чекає погіршення рівня життя, інші вже з ним стикнулися. Мова йде про кілька пільгових категорій громадян, які отримують певні надбавки до пенсії, чи соціальної допомоги. Зазвичай надбавки змінюються з ростом прожиткового мінімуму. Але цьогоріч їх ріст зупинився, і як заявляють в уряді, скоріш за все такими розміри цих доплат будуть ще багато років.

Мова, як мінімум про 5 категорій українців

В грудні змінився розмір прожиткового мінімум. Це призвело до збільшення мінімальної зарплати і пенсії. А разом з цим й ряду різноманітних пільгових доплат. Незмінними залишилися лише наступні надбавки:

Надбавки для дітей війни. Як було 66,43 грн. так і залишилося. Надбавки для реабілітованих та членів їх родин 54,40 грн. Надбавки по догляду за недієздатними особами — 50 грн. Надбавки для утриманців — 150 грн. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду здоров’ю, яку отримують ті, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. Також, не збільшилась пенсія для тих сімей, які втратили годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС.

Вважається, що ці виплати є “твердими” і вони не змінюються під дією інфляції, індексації, з ростом зарплат та прожиткового мінімуму.

До слова, сюди не входять ветерани війни. Їм пенсії таки перерахували і станом на сьогодні їхня мінімальна пенсія становить 4061 грн. Тим хто має інвалідність отриману в часи війни теж перерахували розміри надбавок.