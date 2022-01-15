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Банки масово блокують картки, та можуть вимагати пояснень: названа небезпечна сума

16.01.2022
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В Україні щороку стають жорсткішими вимоги стосовно грошових переказів. Уряд хоче щоб тисячі приватних підприємців нарешті вийшли з тіні. В країні суттєво побільшало самозайнятих, але вони не квапляться декларувати свої доходи та сплачувати податки.


В Європі, до котрої так тягнуться мільйони українців, подібне суворо контролюється. І здійснюється це саме через банки, та безготівковий розрахунок. Українські банки теж мають служби фінансового моніторингу, і вони відтепер ще пильніше слідкують, скільки коштів переказують українці одні одним.

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Кілька років тому картку могли заблокувати якщо на неї поступила сума розміром у 50 000 грн. Потім ліміт зменшили до 10 000 грн, а зараз приглядаються навіть до 5 000 грн.

банковская карта

Згідно з чинним законодавством банки можуть заблокувати картку до вияснення походження коштів

Відтепер, від вас можуть вимагати пояснень навіть за транзакцію у розмірі 5000 грн. Кабінет міністрів України хотів щоб ця допустима сума була хоча б 25 000 грн, але рішення не схвалили. Правило стосується всіх транзакцій розміром 5000 і вище, які надходять на картку фізичної особи.

Не поширюється вимога на:

  1. Погашення кредитів, але не більше 30 000 гривень одноразово.
  2. Оплату штрафів, комунальних платежів, податків.
  3. Оплату товарів та послуг, приміром, побутова техніка, подорож, тощо, якщо номер карти супроводжує переказ.
  4. Будь-які готівкові перекази по Україні розміром до 5000 грн.
  5. Зняття готівки з власного рахунку.

Ці зміни діють вже більше року, але для багатьох вони стають сюрпризом. Коли картка виявляється заблокованою, і клієнт звертається у банк, то для нього стає несподіванкою подібний допустимий ліміт. Зауважимо, він стосується всіх банків.

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16.01.2022
1 хвилина на прочитання

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