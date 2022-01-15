Банки масово блокують картки, та можуть вимагати пояснень: названа небезпечна сума
В Україні щороку стають жорсткішими вимоги стосовно грошових переказів. Уряд хоче щоб тисячі приватних підприємців нарешті вийшли з тіні. В країні суттєво побільшало самозайнятих, але вони не квапляться декларувати свої доходи та сплачувати податки.
В Європі, до котрої так тягнуться мільйони українців, подібне суворо контролюється. І здійснюється це саме через банки, та безготівковий розрахунок. Українські банки теж мають служби фінансового моніторингу, і вони відтепер ще пильніше слідкують, скільки коштів переказують українці одні одним.
Кілька років тому картку могли заблокувати якщо на неї поступила сума розміром у 50 000 грн. Потім ліміт зменшили до 10 000 грн, а зараз приглядаються навіть до 5 000 грн.
Згідно з чинним законодавством банки можуть заблокувати картку до вияснення походження коштів
Відтепер, від вас можуть вимагати пояснень навіть за транзакцію у розмірі 5000 грн. Кабінет міністрів України хотів щоб ця допустима сума була хоча б 25 000 грн, але рішення не схвалили. Правило стосується всіх транзакцій розміром 5000 і вище, які надходять на картку фізичної особи.
Не поширюється вимога на:
- Погашення кредитів, але не більше 30 000 гривень одноразово.
- Оплату штрафів, комунальних платежів, податків.
- Оплату товарів та послуг, приміром, побутова техніка, подорож, тощо, якщо номер карти супроводжує переказ.
- Будь-які готівкові перекази по Україні розміром до 5000 грн.
- Зняття готівки з власного рахунку.
Ці зміни діють вже більше року, але для багатьох вони стають сюрпризом. Коли картка виявляється заблокованою, і клієнт звертається у банк, то для нього стає несподіванкою подібний допустимий ліміт. Зауважимо, він стосується всіх банків.
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