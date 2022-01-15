Банки масово блокують картки, та можуть вимагати пояснень: названа небезпечна сума

В Україні щороку стають жорсткішими вимоги стосовно грошових переказів. Уряд хоче щоб тисячі приватних підприємців нарешті вийшли з тіні. В країні суттєво побільшало самозайнятих, але вони не квапляться декларувати свої доходи та сплачувати податки.





В Європі, до котрої так тягнуться мільйони українців, подібне суворо контролюється. І здійснюється це саме через банки, та безготівковий розрахунок. Українські банки теж мають служби фінансового моніторингу, і вони відтепер ще пильніше слідкують, скільки коштів переказують українці одні одним.

Кілька років тому картку могли заблокувати якщо на неї поступила сума розміром у 50 000 грн. Потім ліміт зменшили до 10 000 грн, а зараз приглядаються навіть до 5 000 грн.

Згідно з чинним законодавством банки можуть заблокувати картку до вияснення походження коштів

Відтепер, від вас можуть вимагати пояснень навіть за транзакцію у розмірі 5000 грн. Кабінет міністрів України хотів щоб ця допустима сума була хоча б 25 000 грн, але рішення не схвалили. Правило стосується всіх транзакцій розміром 5000 і вище, які надходять на картку фізичної особи.

Не поширюється вимога на:

Погашення кредитів, але не більше 30 000 гривень одноразово. Оплату штрафів, комунальних платежів, податків. Оплату товарів та послуг, приміром, побутова техніка, подорож, тощо, якщо номер карти супроводжує переказ. Будь-які готівкові перекази по Україні розміром до 5000 грн. Зняття готівки з власного рахунку.

Ці зміни діють вже більше року, але для багатьох вони стають сюрпризом. Коли картка виявляється заблокованою, і клієнт звертається у банк, то для нього стає несподіванкою подібний допустимий ліміт. Зауважимо, він стосується всіх банків.