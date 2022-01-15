Стало известно, кто из украинцев не получит доплат ни при каких условиях
Эксперты откровенно заявляют, что в мире кризис и в Украине в первую очередь. Непонятная экономическая ситуация, многие вопросы остаются открытыми. Например, что будет с тарифами на коммунальные услуги, каким будет доллар, выдержит ли украинская экономика давление со стороны России, если та все же решит разворачивать полномасштабную войну.
Все предугадать невозможно, и пока некоторые ожидают ухудшения уровня жизни, другие уже с ним столкнулись. Речь идет о нескольких льготных категориях граждан, получающих определенные надбавки к пенсии или социальной помощи.
Обычно надбавки меняются с ростом прожиточного минимума. Но в этом году их рост остановился, и как заявляют в правительстве, скорее всего, такие размеры этих доплат будут еще много лет.
Речь, как минимум о 5 категориях украинцев
В декабре изменился размер прожиточного минимума. Это привело к увеличению минимальной зарплаты и пенсии. А вместе с этим и ряду разнообразных льготных доплат.
Неизменными остались только следующие надбавки:
- Прибавки для детей войны. Как было 66,43 грн, так и осталось.
- Прибавки для реабилитированных и членов их семей 54,40 грн.
- Надбавки по уходу за недееспособными лицами – 50 грн.
- Надбавки для иждивенцев – 150 грн.
- Ежемесячная дополнительная пенсия за вред здоровью, которую получают пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Также, не увеличилась пенсия для тех семей, которые потеряли кормильца в результате аварии на ЧАЭС.
Считается, что эти выплаты “твердые” и они не изменяются под действием инфляции, индексации, с ростом зарплат и прожиточного минимума.
К слову, сюда не входят ветераны войны. Им пенсии таки перечислили и по состоянию на сегодняшний день их минимальная пенсия составляет 4061 грн. Тем, кто имеет инвалидность, полученную во время войны, тоже перечислили размеры надбавок.
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