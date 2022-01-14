А гривня все падає: стало відомо на якій позначці зупиниться валютний курс у 2022 році

Курс валют — це чи не найбільш обговорювана тема. Хто ретельно слідкує за цими цифрами може проаналізувати, що протягом 2021 року сценарій був досить оптимістичним. Ще наприкінці 2020 чимало українців купили долар, який тоді коштував дорожче ніж 28 гривень, щоб у 2021 році його вигідно продати. Але сподівання людей, як і прогнози експертів не справдилися.





Гривня зміцнювалася, а наприкінці 2021 року й зовсім долар подешевшав до рекордних 26 гривень. І от зараз сценарій повторюється. Іноземна валюта починає дорожчати. Експерти кажуть, що цього разу приємних сюрпризів не буде. На жаль надто багато факторів вказують на те, що інфляції не оминути.

На курс впливає одразу декілька факторів

Найбільше похитнула вартість гривні інформація про те, що Росія масово стягує війська біля українських кордонів. Це злякало багатьох інвесторів, і як наслідок кількість інвестицій в Україну значно зменшилась. Також, свою лепту внесли й високі тарифи на газ та електроенергію. Зараз економіка країни здебільшого тримається на заробітчанах, адже саме вони щороку пересилаючи мільярди доларів з інших країн, не дають гривні максимально пробити дно.

Ситуація в країні вкрай не оптимістична, але зате вже більш менш зрозуміло, чого чекати від 2022 року і курсу. Зазначається, що курс може зупинитися максимум на позначці у 29 гривень за 1 долар. Наприкінці 2022 року, курс встановиться на позначці 28 грн. Протягом року стрибки спостерігатимуться в залежності від врожаю, активності експорту українських товарів тощо. Навіть оптимісти зазначають, що по 27 долар точно не буде. Найнижчою позначкою, може стати цифра 27,9-28 грн.

Інформація про те, що долар коштуватиме 40 гривень поки що не коментується. Експерти зауважують, що це вже при найгіршому сценарії, та за умови, що Росія дійсно розгорне повномасштабну війну.