Стало відомо, за яких умов при великому стажі пенсія буде мізерною
Українці звикли до стандартної пенсійної системи, коли для того, щоб отримувати на старості пенсію, потрібно протягом життя накопичити трудовий стаж.
Наразі мінімальний стаж, який дозволяє виходити на пенсію у 60 років, становить 30 р. Однак люди за бажанням можуть продовжувати працювати й надалі, якщо є така можливість. Дехто так і робить, адже хоче отримувати вищу пенсію, за кожен понаднормовий рік.
Чому ж в багатьох випадках це провальний план? І чому дехто, маючи навіть 50 років стажу, отримує мізерну виплату, яка є мінімальною і навіть не перевищує розмір прожиткового мінімуму.
В Міністерстві соціальної політики пояснили чому так виходить
Виявляється, для того аби розраховувати на хоча б середній розмір пенсії, тобто 3000-5000 грн., треба мати не лише повний стаж, а й напрацювати його на посаді, де зарплата вища мінімальної. Тобто, якщо ви все життя отримуєте мінімальну зарплату, чи трішки вищу за неї, то навіть при 50-річному стажі вам не вийде більше 2000 грн. пенсії (це станом на сьогодні).
З подібною проблемою звернулася жінка, у якої 50 років стажу, а пенсія 2200. Жінці відповіли, що така виплата вийшла через її невисоку зарплату. Саме завдяки великому стажу, їй мовляв і дорахували ще майже 300 гривень, у якості бонусу. В протилежному випадку жінка мала б 1934 грн. звичайної соціальної допомоги.
Незабаром пенсія взагалі може поступово зникнути
Сучасне покоління все частіше обирає роботу де зарплата нараховується не офіційно. Молоді люди надають перевагу вищим доходам бодай і неофіційним, аніж низькій зарплаті зате з трудовим стажем. Міністерство соціальної політики вже починає наголошувати, щоб люди накопичували гроші на старість самостійно, адже такими темпами держава скоро нічим не зможе допомогти.
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