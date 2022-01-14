В Мін’юсті повідомили, яку пенсію отримуватимуть люди без мінімального стажу

В Україні для того, щоб отримувати пенсію потрібно перед цим працювати на офіційній роботі та накопичувати страховий стаж. Для того, щоб претендувати на хоча б якусь пенсію, треба мати мінімум 15 років стажу. Для того, аби отримувати повноцінну пенсію потрібно мати 30 років стажу.





Що ж робити тим хто, наприклад, все життя працював неофіційно? Або ж взагалі працював не в Україні, а наприклад, у сусідній Польщі. На сезонних роботах.

Таких ситуацій маса, а тим паче серед сучасного покоління, яке радше обере високий неофіційний дохід аніж низький, але офіційний. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що чекає на таку категорію українців.

Вони отримуватимуть соціальну допомогу

В Україні, ті люди які не мають права на пенсію, через брак страхового стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу. Вона нараховується у розмірі 1934 грн., це станом на 2022 рік. А тепер уявіть, люди які все життя працювали офіційно, але отримували мінімальну зарплату та накопичили весь необхідний стаж мають 2200-2300 грн. пенсії, а люди, які взагалі не мають стажу отримуватимуть всього лиш на 300 грн. менше. Різниця приголомшує, адже вона мала б бути в рази більшою.

В Міністерстві соціальної політики закликають людей докуповувати стаж якого бракує

Ця заява й зовсім викликає у багатьох суцільний скептицизм, адже кожен рік стажу це кілька тисяч гривень, а інколи й 1000 доларів. Це можливо доречно для тих, хто сплачував солідні страхові внески, адже отримував високу зарплатню. Такі особи претендують на вищу пенсію. Але це аж ніяк не вигідно тим, хто й так претендує на не надто високі виплати.