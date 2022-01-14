Поставщики вынуждены существенно менять тарифы на газ: сколько придется платить?

В Украине ежегодно устанавливают фиксированные тарифы на газ, которые все поставщики должны соблюдать в течение всего года. В этом году тариф был установлен в разрезе от 8 до 13 гривен за 1 куб. Ставить ли 8 гривен, или все 13 каждый поставщик решал самостоятельно.





Цены отличались в зависимости от города, области, а иногда и даже в пределах одного города разные поставщики выставляли разные тарифы. И вот в мае этого года контракты истекают, и как следствие цены будут пересматриваться.

Эксперты уже делятся прогнозами, некоторые говорят, что цены будут существенно расти, другие же наоборот придерживаются оптимистического сценария.

Все будет зависеть от ситуации на европейском рынке

Поставщики не могут самостоятельно выдумывать, какие тарифы они установят. Они зависят от ситуации на рынке Европы, поэтому любое удорожание тарифов это всего лишь действие, которого избежать невозможно.

Уже есть мнения, что тарифы возрастут на 20%, то есть летом придется платить от 10 грн за 1 куб, но может случиться и так, что цены пойдут вниз. Сейчас форвардные цены на лето установлены ниже, чем мы платили в прошлом году.

Что с тарифами сейчас?

По состоянию на сегодняшний день тариф на газ держится на уровне 8-13 гривен. Во многих городах 1 куб газа действительно стоит 8 гривен, такую ​​цену зафиксировал и “Нефтегаз”. Но население жалуется на появление других непонятных тарифов. Следовательно, во многих городах людям начали приходить непонятные платежки на сумму от 100 и до 800 гривен.

Оказывается владельцы квартир в многоквартирных домах, где не все жильцы имеют индивидуальное отопление, должны теперь оплачивать отопление подъездов, подвалов и т.д. Самый абсурд в том, что платежки приходят и тем у кого давно собственное отопление.

Ну и с недавнего – это появление абонплаты за поставку газа и удорожание услуги транспортировки.