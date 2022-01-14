Постачальники змушені суттєво змінювати тарифи на газ: скільки доведеться платити?

В Україні раз у рік встановлюють фіксовані тарифи на газ, яких всі постачальники мають дотримуватися протягом всього року. Цьогоріч тариф встановили в розрізі від 8 до 13 гривень за 1 куб. Чи ставити 8 гривень, чи всі 13 кожен постачальник вирішував самостійно. Ціни відрізнялися в залежності від міста, області, а інколи й навіть в межах одного міста різні постачальники виставляли різні тарифи.





І от у травні цього року контракти закінчуються, й як наслідок ціни переглядатимуть. Експерти вже діляться прогнозами, дехто каже ціни будуть суттєво рости, інші ж навпаки притримуються більш оптимістичного сценарію.

Все залежатиме від ситуації на європейському ринку

Постачальники не можуть самостійно придумувати, які тарифи вони встановлять. Вони залежать від ситуації на ринку Європи, тож будь-яке здорожчання тарифів це всього лише дія, якої уникнути неможливо. Вже є думки, що тарифи зростуть на 20%, тобто літом доведеться платити від 10 грн. за 1 куб, але може трапитися й так, що ціни навпаки підуть вниз. Наразі, форвардні ціни на літо встановлено нижчими, ніж ми платили минулого року.

Що з тарифами зараз?

Станом на сьогодні тариф на газ тримається на рівні 8-13 гривень. У багатьох містах 1 куб газу справді коштує 8 гривень, таку ціну зафіксував й “Нафтогаз”. Але населення скаржиться на появу інших незрозумілих тарифів. Відтак у багатьох містах людям почали приходити незрозумілі платіжки на суму від 100 і до 800 гривень.

Виявляється власники квартир у багатоквартирних будинках, де не всі мешканці мають індивідуальне опалення, повинні відтепер оплачувати опалення під’їздів, підвалів тощо. Найбільший абсурд у тому, що платіжки приходять і тим в кого давно власне опалення. Ну і з недавнього — це поява абонплати за постачання газу і подорожчання послуги транспортування.