Акция с призами на 500 тысяч гривен: Эпицентр и EVA предупредили об активизации мошенников

По всей Украине мошенники массово распространяют информацию о розыгрышах от имени крупных сетей «Эпицентр» и EVA. Украинцев просят игнорировать подобную информацию.





Пресс-служба сети «Эпицентр» подтверждает, что информация о розыгрышах не имеет к ним отношения. Обо всех актуальных акциях в сети магазинов сообщается на официальном сайте. Такое же заявление сделали в EVA.

На официальной странице Эпицентр в фейсбуке сообщают, что сейчас украинцы массово получают рассылки о розыгрышах. Людей просят не верить подобным рассылкам и проверять информацию на официальном сайте сети.

Подобное заявление на своем официальном сайте сделали в EVA (ООО «РУШ»). В нем сообщается, что национальная сеть не имеет отношения к опросам и розыгрышам, о которых сообщается в массовых рассылках.

В обоих случаях мошенники прикрываются именем крупных сетевых магазинов. И это срабатывает, поскольку украинцы доверяют крупным компаниям.

В чем суть обмана

Под видом розыгрышей от крупных сетей мошенники заманивают украинцев на фейковый сайт и предлагают пройти опрос. Людей просят ответить на короткие вопросы, например, сколько вам лет. После этого человеку показывают сумму выигрыша и предлагают поделиться ссылкой с друзьями, чтобы они тоже могли поучаствовать в розыгрыше. Получается, что мошенники еще и используют украинцев для распространения информации.

Но это еще не все. Дальше нужно заполнить форму, где просят указать данные банковской карты, в том числе сроки действия и CVV код. Этой информации достаточно, чтобы получить доступ к карте и снять деньги.

Напоминаем, что категорически нельзя сообщать информацию о сроке действия карты и трехзначный код на обратной стороне карты. Даже банковские сотрудники никогда не будут спрашивать эту информацию. Будьте осторожны и если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.