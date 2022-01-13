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Названы тревожные утренние симптомы, которые могут сигнализировать о развитии онкологии

13.01.2022
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От рака ежегодно умирают тысячи людей по всему миру. Нередко среди них молодежь и даже дети. В большинстве своем онкология лечится, но лучшие шансы на выздоровление только у тех, кто успел диагностировать недуг на ранних стадиях.


Да и вообще любые проблемы со здоровьем следует решать сразу, не заниматься самолечением и не ждать, что само пройдет. Может, и не пройти.

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Британские ученые, изучающие онкологию и различные виды рака, назвали несколько симптомов, на которые нужно серьезно обращать внимание. Все они могут сигнализировать о развитии смертельного недуга. Проявляется данная симптоматика обычно с утра.

Несколько утренних симптомов, с которым следует обратиться к врачу

Если после пробуждения вы чувствуете усталость, не всегда нужно паниковать. Иногда это свидетельствует о дефиците определенных витаминов, иногда просто о плохом настроении и недовольстве, например погодой. Но если утро депрессивное на постоянной основе лучше обратиться к специалисту.

Помощь медиков нужна и при ряде других “дзвонков”:

  • Одышка с утра и в течение дня. Если вы хорошо выспались, но встали сразу же уставшими это ненормально. Если вы застелили кровать и у вас одышка, или, например, приготовили завтрак и чувствуете усталость это тоже не хорошо.
  • Тревога, апатия и депрессивное настроение на постоянной основе. Обычно эти состояния обостряются с утра и под вечер. Если вы ежедневно просыпаетесь с ощущением тревоги и апатии, пройдите медицинское обследование.
  • Плохой сон или совсем длительная бессонница могут выступать одним из симптомов рака на ранней стадии.
  • Боли в мышцах и суставах даже если вы не занимались спортом и вообще ничего физически сложного не делали.

При любых подозрительных симптомах не медлите с визитом к специалисту.

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