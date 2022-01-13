Стало известно, как получить пластиковую карту “еПоддержка”, и можно ли рассчитаться ею за лекарства

В Украине недавно ввели “ковидную тысячу”. Это деньги, которые могут получить люди, что вакцинировались двумя дозами. Имея “зеленый” сертификат о вакцинации и приложение “Дия” совершеннолетние граждане Украины могут подать заявку на получение средств и уже в течение 10 дней они будут начислены на электронный счет.





Правда, потратить тысячу можно не на все. Сейчас доступны билеты на транспорт, в кино, театр, возможность рассчитываться в книжных магазинах и спортзалах. Такое ограниченное количество услуг потому, что правительство хочет поддержать наиболее пострадавший бизнес. Но возникла большая проблема.

Большой процент вакцинированных украинцев – это пенсионеры. А у них нет ни смартфона, ни “Дии”, ни достаточного количества навыков для того, чтобы все правильно оформить. А еще они не хотят посещать спортзалы или кино.

Скоро можно будет оформить физическую карту

В Правительстве уже размышляют над тем, чтобы пенсионеры и те, кто по каким-то причинам не может оформить электронную карту, могли получить в банке обычную карту. Пока что такие карты уже будут оформлять в Монобанке и Альфабанке. Вскоре к ним присоединятся другие финансовые учреждения. Вакцинированным нужно будет обратиться в банк, заполнить заявление и оформить карточку “еПоддержка”.

Ею можно будет рассчитываться в вышеперечисленных заведениях. Более того, люди в возрасте от 60-ти смогут рассчитаться “ковидной тысячей” в аптеках. Правда, это станет возможным лишь в конце января (в тестовом режиме), и пока для тех, кто имеет смартфон и “Дию”.

В Правительстве обещают придумать, как выдавать деньги тем, кто далек от современных технологий и диджитализации.