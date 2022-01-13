Украинцы начали массово отапливать дома электричеством: хватит ли стране ресурсов на зиму

Зима 2021/2022 уже стала для украинцев настоящим испытанием. Отапливать свой дом газом на фоне постоянного роста тарифов стало крайне дорого. Поэтому часть населения в целях экономии перешла на более дешевый ресурс – электроэнергию. Но справятся ли украинские электростанции с такой нагрузкой? Ведь о дефиците угля для ТЭС и ТЭЦ в стране говорят еще с осени.





Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, показатель использования електрики в текущем отопительном сезоне увеличился на 6% по сравнению с предыдущей зимой. При этом потребление газа снизилось примерно на 5,5%.

Больше всего электроэнергии сейчас производят атомные электростанции – около 55%. В то время, как в предыдущем отопительном сезоне нагрузка на них составляла лишь 51%.

На втором месте по обьемам генерации оказались тепловые электростанции. Они дают около 30% от всей потребленной энергии. А еще 7% выработки обеспечивают гидроэлектростанции.

Однако глава Минэнергетики заверил, что рост потребности в ресурсе не является критичным и Украина вполне может обеспечить соответствующие мощности. Да и топлива для выработки энергии, несмотря на все предостережения, в Украине достаточно.

«Наша энергетическая система полностью сбалансирована. Взять хотя бы вчерашний день: потреблено было 22,6 тысяч МВт, но даже учитывая такие существенные объемы потребления у нас оставался значительный резерв мощности», – подчеркнул Галущенко.

Чиновник решительно опроверг сплетни о дефиците угля. В то же время он заверил граждан, что горючего на украинских складах на сегодняшний день более чем достаточно. Запасы составляют около 714 тысяч тонн. За последние два месяца было несколько крупных поставок угля из США, Австралии и Колумбии. Ритмическое поступление угля по морю ожидается и в дальнейшем, то есть запасы будут постоянно пополняться. Поэтому украинцам не стоит волноваться, что зимой они вдруг останутся без света и тепла.