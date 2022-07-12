Китайский совет дня на вторник, 12 июля

К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 12 июля?





Вторник обещает задать жару. Активность, движение, непредсказуемость — лозунг этого дня. Чтобы поймать день Тигра за хвост надо быть очень сильным и очень сконцентрированным.

Совет дня — если дела не ладятся, не рвитесь на баррикады. Энергии дня горячие и агрессивные и людям ослабленным летним зноем они могут навредить.

Тем, у кого этим летом все прет — можно смело планировать на вторник важные дела. Только избегайте сильного риска и откровенного экстрима. Стоит быть особенно аккуратным на дороге и в путешествиях.