Зеленский подписал закон: в Украине начнут по-новому считать пенсии

В Украине с каждым днем ​​размер пенсий начнут считать по новым правилам. В сумму выплат граждан, которые выйдут на заслуженный отдых, не будут учитывать их зарплату с 24 февраля 2022 года. Ведь из-за снижения доходов украинцев с начала войны их актуальные зарплаты могут негативно повлиять на размер будущих пенсий.





Законопроект №7453, предусматривающий изменение правил расчета пенсии, уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ему заработная плата, которую украинцы получали с начала войны, никоим образом не будет влиять на их выплаты после выхода на заслуженный отдых.

На сегодняшний день размер будущих пенсионных выплат украинцам считают по формуле:

Собственную зарплату будущего пенсионера делят на среднюю зарплату в стране, полученное число умножают на годы стажа, 1% и среднюю зарплату украинцев за 3 последних года.

Таким образом, чем ниже зарплата гражданина, тем меньше будет его ежемесячное содержание после выхода на пенсию. Но благодаря новому закону падение доходов граждан с началом войны никоим образом не отразится на их пенсиях.

При этом в законе уточняется, что стаж, полученный с 24 февраля, по-прежнему будет учитываться в формуле расчета пенсионных выплат.

Однако следует отметить, что эта норма понравится далеко не всем. Например, новая система будет крайне невыгодна для военнослужащих. С 24 февраля в ряды ВСУ вступило уже около 1 миллиона украинцев. Пока они получают достаточно выску для страны зарплату – от 30 до 100 тыс грн. Если бы правила расчета не изменились, за время войны они могли бы существенно увеличить сумму своей будущей пенсии.

Напомним, что за последние полгода финансирование Пенсионного фонда в Украине выросло почти на 30 мрд. грн. Таким значительным пополнением собственного бюджета ПФУ обязана щедрой финансовой помощи стран-партнеров.