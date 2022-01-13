В Украине появился новый способ оплаты за газ: он позволяет сэкономить

Безумно высокие цены на “голубое топливо” в отопительном сезоне 2021/2022 заставляют украинцев хвататься за любую возможность сэкономить. Клиентам компании «Нафтогаз» в этом вопросе очень повезло. Поставщик не только установил для своих пользователей приемлемый тариф на уровне 7,96 грн. за 1 куб. м, но и предложил дополнительную скидку уже в процессе оплаты счета. Что же нужно сделать, чтобы заплатить за газ меньше, чем отмечено в платежке?





Предложенная «Нафтогазом» скидка составляет 1%. Получить ее можно оплатив квитанцию за использованный газ в одном из чат-ботов поставщика или в своем личном кабинете на сайте до 15 числа отчетного месяца. Воспользоваться такой акцией можно как сразу, так и при внесении следующего платежа. Так что теперь клиенты газоснабжающей компании, привыкшие своевременно платить по счетам, получат дополнительный бонус за свою пунктуальность.

В пресс-службе поставщика также подробно разъяснили, какими способами клиент может внести оплату по своему счету за газ:

в личном кабинете сайта компании my.gas.ua;

с помощью чат-бота Gasua в одном из мессенджеров (Telegram или Viber);

на сайтах финансовых учреждений;

с помощью мобильного банкинга;

с использованием платежных систем, как например LiqPay, iPay и т.д.

Рассчитаться по квитанции за потребленный энергоресурс можно также на почте и в филиалах банков (на кассе или в терминале).

«Платежки формируются у нас до 12 числа каждого месяца. Сумма, указанная в них, рассчитывается согласно показателям потребления, которые предоставляет ваш облгаз», – отметили в компании.

Помимо этого, в НАК «Нафтогаз» напомнили клиентам, что годовой фиксированный тариф 7,96 грн за кубический метр – это лишь цена за потребленный ресурс, в которой учтен также налог на добавленную стоимость (НДС). Указанный тариф не включает стоимость доставки и распределения топлива. За эту услугу нужно платить отдельно по платежке, поступающей от оператора газораспределительной сети (ГРС).