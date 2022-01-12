Что будет с выплатами в 2022 году: когда пенсии украинцев станут достойными

Ближайший перерасчет пенсионных выплат планируется на 1 марта.





В 2022 году украинцам стоит ожидать пятиразового перерасчета пенсий. Но рано радоваться, массовый перерасчет планируется лишь два раза. С 1 марта неработающим пенсионерам, с 1 апреля – работающим. Остальные изменения коснутся лишь отдельных категорий населения.

1 марта

На 1 марта запланировала ежегодная традиционная индексация. Она коснется всех неработающих пенсионеров. Перерасчет будет индивидуальным, обращаться в ПФ не нужно.

Также с 1 марта пройдет индексация надбавок за возраст. То есть люди старше 80 лет будут получать дополнительные 500 гривен ежемесячно, а пенсионеры 75-80 лет – 400 гривен.

1 апреля

В этот день планируется индексация пенсий работающих пенсионеров. Сумма повышения будет зависеть от зарплаты пенсионера и количества лет стажа. Напомним, что работающим пенсионерам не положены надбавки и доплаты.

1 июля

Летом пересчитают максимальные и минимальные пенсии. Они увеличатся на фоне повышения прожиточного минимума. С этого дня минимальная пенсия составит 2027 гривен, максимальная – 29 270 гривен.

Также вырастут надбавки, которые зависят от прожиточного минимума.

1 октября

Осенью дополнительные выплаты получат пенсионеры в возрасте 70-75 лет. Им ежемесячно будут платить на 300 гривен больше. Более того, если у женщины 30 лет стажа, а у мужчины – 35, то их пенсия не может быть меньше 3000 гривен на месяц.

1 декабря

В конце года еще раз пересчитают минимальные и максимальные пенсии. Прожиточный минимум для пенсионеров вырастет до 2093 гривны, а максимальная пенсия увеличится до 20 930 гривен.

Также минимум 2500 гривен будут получать неработающие пенсионеры в возрасте от 60 до 70 лет, при условии, что у них 30 и 35 лет стажа для женщин и мужчин соответственно.

Пенсии чернобыльцев

С 1 января 2022 года лица, участвующие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС получат повышенные выплаты. Минимальная пенсия составит 6500 гривен. Для чернобыльцев с инвалидностью первой группы минимальная выплата составит 14 600 гривен, второй группы – 8500 гривен, третьей – 7000 гривен.

Как видим, хотя и планируется сразу пять этапов повышения пенсий, вряд ли украинцы почувствуют существенные изменения. Цены на продукты первой необходимости растут гораздо быстрее, чем любые повышения пенсий. Украинские пенсионеры по-прежнему будут на грани выживания.