По 1000 грн. за вакцинацію: український банк попереджає про шахрайську схему

Після старту в Україні акції «еПідтримка» помітно активізувалися шахраї. Вони створили свою версію вакцинальної тисячі та заробляють сотні тисяч гривень на довірливих українцях.





Гроші можна отримати на віртуальну картку. Таку послугу пропонують відразу кілька банків, але поки що смс-повідомлення від шахраїв приходять тільки клієнтам ПриватБанку. Ймовірно, річ у тому, що саме Приват – найпопулярніший банк України.

Все частіше українці отримують повідомлення, начебто від імені Приватбанку з текстом «Даруємо 1000 гривень своїм клієнтам». Також у смс є посилання для оформлення виплати.

Після переходу на посилання відбувається переадресація на підроблений сайт ПриватБанку. Шахраї просять ввести персональні дані від особистого кабінету Приват24. Сайт повторює дизайн офіційного, але вся інформація потрапить у лапи шахраїв. Таким чином люди добровільно передають персональні дані для входу в особистий кабінет. Шахраям лише залишається переказати гроші з рахунків. Про цю схему повідомляють представники Приватбанку.

Також повідомляється, що банк не має відношення до поширення цих смс-повідомлень і рекомендує не переходити за посиланнями з таких розсилок. А якщо це все ж таки сталося, негайно телефонуйте на гарячу лінію банку 3700.

Нагадаємо, що оформити вакцинальну тисячу можна лише у додатку «Дія». Попередньо потрібно створити віртуальну картку «еПідтримка» у мобільних додатках популярних банків. Також тепер 1000 за вакцинацію зможуть отримати не лише повнолітні українці, які пройшли повний курс вакцинації, а й підлітки віком від 12 до 18 років. Гроші не можна перевести в готівку, оскільки вони спрямовані на підтримку бізнесу, який найбільше постраждав від коронавірусних обмежень.

Вакцинальну тисячу можна витратити у книгарнях, кінотеатрах, виставкових центрах, на залізничні та авіаквитки для подорожей Україною. Людям старше 60 тисяч вакцинальну дозволять витрачати в аптеках.