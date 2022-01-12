По 1000 грн. за вакцинацию: ПриватБанк предупреждает о мошенниках

Популярный украинский банк предупреждает о мошеннической схеме с вакцинальной 1000





После старта в Украине акции «еПоддержка» заметно активизировались мошенники. Они создали свою версию вакцинальной тысячи и зарабатывают сотни тысяч гривен на доверчивых украинцах.

Деньги можно получить на виртуальную карту. Такую услугу предлагают сразу несколько банков, но пока смс-сообщения от мошенников приходят только клиентам ПриватБанка. Вероятно, дело в том, что именно Приват – самый популярный банк Украины.

Все чаще украинцы получают сообщения, будто бы от имени Приватбанка с текстом «Дарим 7000 гривен свои клиентам». Также в смс есть ссылка для оформления выплаты.

После перехода по ссылке происходит переадресация на поддельный сайт ПриватБанка. Мошенники просят ввести персональные данные от личного кабинета Приват24. Сайт повторяет дизайн официального, но вся информация попадет в лапы мошенников. Таким образом, люди добровольно передают персональные данные для входа в личный кабинет. Мошенникам лишь остается перевести деньги со счетов. Об этой схеме сообщают представители ПриватБанка.

Также сообщается, что банк не имеет отношения к распространению этих смс-сообщений и настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам из таких рассылок. А если это все же произошло, незамедлительно звоните на горячую линию банка 3700.

Напомним, что оформить вакцинальную тысячу можно лишь в приложении «Дия». Предварительно нужно создать виртуальную карту «еПоддержка» в мобильных приложениях популярных банков.

Также теперь 1000 за вакцинацию смогут получить не только совершеннолетние украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, но и подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Деньги нельзя обналичить, так как они направлены на поддержку бизнеса, который сильнее всего пострадал от коронавирусных ограничений.

Вакцинальную тысячу можно потратить в книжных магазинах, кинотеатрах, выставочных центрах, на ЖД и авиабилеты для путешествий по Украине. Людям старше 60 вакцинальную тысячу разрешат тратить в аптеках.