Пожизненная надбавка к пенсии в размере 25%: кому из украинцев так повезет

Любые надбавки к пенсии — это всегда приятно, особенно учитывая то, что в Украине пенсии довольно низкие. Уже в начале 2022 года нескольким десяткам тысяч украинцев повысили пенсию. Некоторые получили на 3000-4000 грн. больше, например, лица с инвалидностью, которые получили ее в результате ликвидации аварии на ЧАЭС.





Повышения получили и потерявшие родных в зоне АТО. Минимальная пенсия таких лиц составляет 7800. В этом году будет еще много перерасчетов и доплат, и вот на очереди один из последующих в очереди.

Украинкам, родившимся в определенный год, досчитают по 25% к пенсии и будут выплачиваться эти средства на постоянной основе.

Речь о женщинах 1961 года рождения

Раньше в Украине женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет. Впоследствии пенсионный возраст вырос на несколько лет, а в 2021 году достиг 60-ти лет. Теперь женщины и мужчины сравнялись между собой, но зато чувствуется не равенство среди тех женщин, которые вышли на пенсию в 59 (в прошлом году), и вышедших в 60. Чтобы сгладить ситуацию, правительство решило этим женщинам выплатить денежную компенсацию.

Теперь родившиеся в 1961 году, а на пенсию вышедшие в конце 2021 года получат надбавку 25%. А родившиеся в 1962 году и планирующие выходить на пенсию в 2022 году (при наличии возраста и стажа) получат надбавку в размере 9%. Прибавка будет рассчитываться от размера самой пенсии, то есть в каждом индивидуальном случае это будет другая сумма.

В Пенсионном фонде Украины говорят, что все перерасчеты будут проведены автоматически, и женщинам обращаться в учреждение, или же подавать дополнительные документы, не нужно.