Хто в Україні отримає пожиттєву надбавку до пенсії у розмірі 25%

Будь-які надбавки до пенсії — це завжди приємно, а особливо враховуючи те, що в Україні пенсії доволі низькі. Вже на початку 2022 року кільком десяткам тисячам українців підвищили пенсію. Дехто отримав на 3000-4000 більше, як от особи з інвалідністю, які отримали її в результаті ліквідації аварії на ЧАЕС.





Підвищення отримали й ті, хто втратив рідних в зоні АТО. Мінімальна пенсія таких осіб становить 7800 грн.

Цього року буде ще багато перерахунків та доплат, і от одна з наступних на черзі. Українкам, які народилися в певний рік, дорахують по 25% до пенсії, і виплачуватимуться ці кошти на постійній основі.

Мова про жінок 1961 року народження

Раніше в Україні жінки виходили на заслужений відпочинок у 55 років. Згодом пенсійний вік зріс на кілька років, а у 2021 сягнув 60-ти. Тепер жінки і чоловіки зрівнялися між собою, але відчувається не рівність серед тих жінок, які вийшли на пенсію у 59 (у минулому році), і тих хто вийшов у 60. Щоб згладити ситуацію, уряд вирішив цим жінкам виплатити грошову компенсацію.

Тепер ті, хто народилися у 1961 році, а на пенсію вийшли наприкінці 2021 року отримають надбавку 25%. А ті, хто народилися у 1962 році і планують виходити на пенсію у 2022 році (за наявності віку та стажу), отримають надбавку у розмірі 9%. Надбавка вираховуватиметься від розміру самої пенсії, тобто в кожному індивідуальному випадку це буде інша сума.

В Пенсійному фонді України говорять, що всі перерахунки будуть проведені автоматично, і жінкам звертатися в установу, або ж подавати додаткові документи, зовсім не потрібно.