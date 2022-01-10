Как выбрать хорошую зерноочистительную технику

От качества посевного материала зависит урожай. Чтобы обеспечить отменную калибровку, понадобится сверхточное и высокопроизводительное зерноочистительное оборудование. Выбирая машину для переработки зернового вороха, необходимо обратить внимание на ее технические характеристики, от которых зависят эксплуатационные свойства спецтехники.





От каких примесей оборудование очищает зерно

Высокий процент посторонних включений ухудшает класс качества материала, из-за чего цены на него снижаются, что нерентабельно для зернозаготовительного предприятия. Именно потому применение семяочистительных машин на всех этапах переработки материала позволяет аграрию получить хорошую прибыль.

Оборудование эффективно освобождает зерновую массу от различных примесей:

органических (комки земли, песок, необмолоченный колос, ветки кустов, солома);

зерновых (травмированное в ходе проведения уборочной кампании, щуплое, недоразвитое зерно основной культуры);

сорных (семена дикорастущих трав, включая карантинные, которые представляют опасность для здоровья человека и животных).

Зерноочистительная машина позволяет освободить материал от примесей, которые отличаются повышенной влажностью. Если своевременно не провести очистку, они передадут свою влажность зерну, за счет чего потом возрастают затраты на сушку продукции.

Критерии выбора оборудования

Прежде чем заказать зерноочистительную машину, необходимо обратить внимание на:

производительность установки. Чем выше пропускная способность у машины, тем больше она сможет переработать сырья в час;

комплектацию. Оборудование должно оснащаться деталями, устойчивыми к износу, рассчитанными на высокие нагрузки и активную эксплуатацию. Компания «Агросепмаш» выпускает зерноочистительные машины, укомплектованные запчастями от ведущих мировых брендов, качество которых подтверждено сертификатом. Только в таком случае можно говорить о надежной и длительной эксплуатации техники – установка не подведет в самый ответственный момент;

экономичность работы. Зерноочистительные машины «Агросепмаш» оснащены современными двигателями, которые потребляют минимум электроресурсов при максимальной производительности. Например, барабанный сепаратор, способный перерабатывать до 200 тон зернового вороха в час, расходует только 5,1 кВт. За счет экономичной работы двигателя снижаются затраты на его обслуживание;

размеры конструкции. Установить 3-тонную машину проще, чем шеститонную технику. Современные производители зерноочистительного оборудования это понимают и предлагают для аграриев лучшие решения. Для изготовления машин применяются инновационные технологии. В основе оборудования – облегченные щитовые конструкции разборного типа.

При выборе зерноочистительной техники акцент делается на функциональность установки. Компания «Агросепмаш» выпускает универсальные машины, способные выполнять предварительную, первичную и вторичную очистку зерна, а также его калибровку. Оборудование не повреждает материал в ходе переработки. Машина эффективно очищает зерно злаковых, технических, травяных, зернобобовых и масличных культур, вне зависимости от уровня засоренности и влажности сырья.

Перед покупкой оборудования фермер имеет возможность протестировать его в работе. Для этого необходимо посетить производство «Агросепмаш» и провести test-drive выбранной установки. Нелишним будет ознакомиться с отзывами других аграриев о работе машины. Компания «Агросепмаш» обеспечивает гарантийное обслуживание зерноочистительного оборудования.

Источник: сайт agrosepmash.ua