100 000 гривен каждому безработному: кто получит помощь от государства

В Госбюджет на 2022 год заложено более 100 миллионов гривен на помощь безработным. Деньги направят на открытие собственного бизнеса. Безработным украинцам выплатят по 15 минимальных зарплат (97 500) гривен. Максимальную выплату получит 1000 человек.





Деньги могут получить украинцы, которые официального находятся в статусе безработного и не имеют сторонних доходов.

Деньги предназначены для:

покупки материалов для собственного бизнеса;

покупку оборудования для своего дела.

При этом деньги нужно вернуть через 3 года, но не полностью. Как минимум из суммы вычтут налоги за 3 года. А при условии трудоустройства двух человек по направлению из Центра занятости долг вовсе простят.

Получить деньги смогут далеко не все украинцы. Для получения помощи от государства нужно прийти в Центр занятости со своим бизнес-планом. С оформлением помогут сотрудники того же центра.

При этом деньги не дадут, если:

у человека есть судимость;

безработный отказывается составить бизнес-план.

Отметим, что в третьем квартале 2022 года в Украине было 1,5 миллиона безработных. Из них всего 261 тысяча стала на учет в Центр занятости.

Главных причина безработицы в Украины – несоответствие условий труда и уровня зарплат. Не втором месте – несоответствие предлагаемых вакансий навыкам соискателей.

По словам начальника Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инны Бондини, почти 70% всех вакансий предназначены для рабочих профессий. При этом 60% всех украинцев, стоящих на учете в Центре занятости, без высшего образования. Еще одна причина безработицы – низкая трудовая мобильность. Очень немногие люди готовы менять город проживания для смены работы, даже если в перспективе есть карьерный рост.