250 доларів за монету: хто скуповує 25 копійок, що вийшли з обігу

З 1 жовтня 2020 з обороту вийшли монети номіналом 25 копійок. Ще до 30 вересня 2021 року їх можна було обміняти у будь-якому банку України. Нині ж 25-копійчані монети стали звичайним сміттям. Але є особливо цінні екземпляри, які можна продати за значні гроші.





Зараз в обігу всього сім номіналів монет – 10, 25 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. При цьому розмінна монета із найнижчим номіналом – 10 копійок.

За рідкісні монети можна отримати суму, що у тисячі разів перевищує номінал.

Для колекціонерів та нумізматів цінність монети виражається двома параметрами – рідкість та стан. Для оцінки рідкісності монети враховуються такі фактори: рік випуску, монетний двір, наявність дефектів чи браку. А ось щодо стану, тут все набагато простіше. Чим кращий стан монети, тим вона дорожча. Зношена монета зацікавить колекціонера лише, якщо вона дуже рідкісна.

Останнім часом монета номіналом 25 копійок ДАГ 1992 випуску оцінюється в 250 доларів. Такий лот виставлено на сайті Violity.com. Станом на 7 січня вартість монети досягла 6871 гривень. При цьому за нею стежать аж 70 людей, із них 18 зробили ставки.

Про товар відомо лише те, що це одна з перших у незалежній Україні 25-копійкових монет. Зроблена із латуні. Лот знаходиться у Івано-Франківську.

Особливо цінними вважаються монети, у яких:

широкий герб;

затерте листя;

гладкий гурт;

специфічна двійка.

Нагадаємо, що українські монети почали карбувати з 1992 року. Над зображеннями монет працював український художник Василь Лопата.

Більшість монет номіналом 25 копійок не мають жодної цінності. Але є окремі екземпляри, які можна продати по 4000 гривень та навіть більше.