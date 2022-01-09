100 000 гривень кожному безробітному: хто отримає допомогу від держави

До Держбюджету на 2022 рік закладено понад 100 мільйонів гривень на допомогу безробітним. Гроші спрямують на відкриття власного бізнесу. Безробітним українцям виплатять за 15 мінімальних зарплат (97 500) гривень. Максимальну виплату отримає 1000 осіб.





Гроші можуть отримати українці, які офіційно перебувають у статусі безробітного та не мають сторонніх доходів. Гроші призначені для:

придбання матеріалів для власного бізнесу;

придбання обладнання для своєї справи.

При цьому гроші потрібно повернути за 3 роки, але не повністю. Як мінімум із суми віднімуть податки за 3 роки. А за умови працевлаштування двох осіб за направленням із Центру зайнятості гроші повертати не доведеться.

Отримати виплату зможуть далеко не усі українці. Для отримання допомоги від держави необхідно прийти до Центру зайнятості зі своїм бізнес-планом. З оформленням допоможуть співробітники того ж таки центру.

При цьому гроші не дадуть, якщо:

людина має судимість;

безробітний відмовляється скласти бізнес-план.

Зазначимо, що у третьому кварталі 2022 року в Україні було 1,5 мільйона безробітних. З них лише 261 тисяча стала на облік до Центру зайнятості.

Серед головних причин безробіття в Україні – невідповідності умов праці та рівня зарплат. На другому місці – невідповідність запропонованих вакансій навичкам претендентів.

За словами начальника Управління надання послуг населенню ДСЗ Інни Бондіні, майже 70% усіх вакансій призначені для робітничих професій. При цьому 60% усіх українців, які перебувають на обліку в Центрі зайнятості, без вищої освіти. Ще одна причина безробіття – низька трудова мобільність. Дуже мало людей готові змінювати місто проживання для зміни роботи, навіть якщо в перспективі є кар’єрне зростання.