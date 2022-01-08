Новые налоги для украинцев: часть зарплаты придется отдать государству

Вопрос размера заработной платы – одна из самых важных тем для любого украинца. Стоит понимать, что с любой официальной зарплаты отчисляются налоги на эти же деньги. Получается, что несмотря на повышение минимальной зарплаты, украинцы получат меньше, чем планировали.





Мы разбирались с вопросом налогообложения заработной платы. Сколько теперь придется платить налогов.

На 2022 год украинские власти запланировали увеличить прожиточный минимум и минимальную зарплату на 3%. Уже с 1 октября 2022 года заработную плату повысят. Таким образом, минимальная зарплата увеличится всего на 200 гривен. Теперь минималка составит 6700 гривен на месяц. При этом придется уплатить налог в размере 1306 гривен.

Получится, что с учетом налогов, украинцы будут получать такие суммы:

с 1 декабря 2021 до 30 сентября 2022 года украинцы будут получать 5233 гривны;

с 1 октября 2022 года минимальная сумма зарплаты составит 5393 гривны.

Отметим, что все украинцы, работающие официально, уплачивают налоги в размере 19,5% с суммы зарплаты. 18% составит НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и 1,5% военный сбор.

Кроме того, каждый работодатель уплачивает взносы в Пенсионный фонд за каждого официально трудоустроенного сотрудника. Получается, что государство получает более 30% от зарплаты каждого украинца.

Кроме того, уже с 1 января 2022 увеличится минимальное вознаграждение труда. Теперь в час украинцы получат не менее 39,26 гривен.

Как видим несмотря на увеличение минимальной заработной платы, реально сумма почти не изменится. Но налогообложение увеличится. То есть фактически увеличится лишь сумма налогов, а надбавки к зарплате едва хватит на несколько буханок хлеба.